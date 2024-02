Business news: Cina, acquisti oro in crescita del 30 per ceto nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli acquisti di oro della Cina hanno registrato un incremento del 30 per cento su base annua nel 2023, trainati dalle operazioni della banca centrale, che ha ridotto contestualmente le sue riserve di dollari, e dai timori degli investitori individuali per il rallentamento della prima economia asiatica. Secondo i dati pubblicati dal World Gold Council, lo scorso anno la Banca popolare cinese ha acquistato 225 tonnellate di oro nette, il dato più elevato mai registrato dal 1977. La tendenza all'acquisto di oro, alimentata anche dalle tensioni geopolitiche mondiali, ha interessato lo scorso anno diversi altri Paesi, come la Polonia - che l'anno scorso ne ha acquistate 130 tonnellate - e la Libia, che invece ne ha acquistate 30 tonnellate. Diversi Paesi hanno reagito al congelamento dei fondi russi da parte di Stati Uniti ed Europa convertendo in oro parte delle loro riserve in dollari ed euro. In concomitanza con l'aumento delle proprie riserve auree, la Cina ha ridotto del 10 per cento il proprio portafoglio di obbligazioni sovrane statunitensi, che lo scorso novembre è calato a 782 miliardi di dollari: circa 230 miliardi in meno rispetto al dato precedente l'invasione russa dell'Ucraina. (Rel)