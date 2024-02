Usa: Carolina del Sud, vittoria facile di Biden alle primarie democratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vittoria facile per il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, alle primarie democratiche nella Carolina del Sud, mentre è attualmente in corso il conteggio dei voti. Stando alle proiezioni preliminari dell’emittente “Nbc News”, Biden ha ottenuto il 97,4 per cento dei consensi, con il sei per cento dei voti già conteggiati. La vittoria del presidente era stata ampiamente anticipata dai sondaggi, che hanno confermato un vantaggio schiacciante rispetto al deputato Dean Phillips, del Minnesota, e alla scrittrice Marianne Williamson. (Was)