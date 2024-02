Business news: Libia, compagnia egiziana Behna discute ripresa progetti ferroviari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia egiziana Behna Holding Company potrebbe riprendere i lavori ferroviari sospesi in Libia. E' quanto emerge dall'incontro tra il presidente del Consiglio d’amministrazione dell’Agenzia per l’implementazione e la gestione dei progetti ferroviari della Libia, Saeed Salem al Kilani, e il direttore esecutivo della compagnia egiziana Behna Holding Company, Samir Behna, tenuto al Cairo il 28 gennaio. Le parti hanno discusso della ripresa dei lavori relativi ai progetti appaltati. La Behna Holding Company è una società leader nella costruzione di ferrovie e acciaierie, nonché nella fusione dei metalli. Insieme ad altre aziende operanti nella costruzione di acciaio in Libia, l’impresa egiziana aveva interrotto i lavori programmati a seguito della rivoluzione che ha rovesciato il regime di Muhammar Gheddafi. (Lit)