Business news: Giordania aumenta rotte di navigazione per garantire trasporto marittimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giordania sta cercando di aumentare le rotte di navigazione a seguito della crisi nel Mar Rosso causata dai continui attacchi dei miliziani yemeniti Houthi. Lo rende noto una dichiarazione del ministero dei Trasporti giordano, precisando che l'obiettivo è quello di “garantire l'arrivo delle merci e la continuità della catena di approvvigionamento, in modo che i carichi possano arrivare nei porti del Mediterraneo, diretti ad Aqaba e ad altri porti del Mar Rosso”. Secondo quanto affermato dal ministero, "il governo (di Amman) si è coordinato con le compagnie di navigazione (…) nel porto di Aqaba per continuare il servizio” con le “linee dirette che passano ancora per Bab el Mandeb", lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano. "È stato stabilito un coordinamento con i porti di Abu Dhabi per creare una rete con le compagnie di navigazione che operano nel porto di Aqaba”, aggiunge la dichiarazione. Inoltre, la Giordania ha stabilito un accordo di cooperazione con Egitto e Iraq che prevede un servizio di trasporto marittimo e terrestre basato sul collegamento tra il porto di Aqaba e i porti del Mediterraneo attraverso la Arab Bridge Company". Secondo quanto si legge nella dichiarazione, dall'inizio della crisi nel Mar Rosso e delle conseguenti ripercussioni sul trasporto marittimo, il governo ha chiesto a tutti i ministeri e alle autorità competenti di monitorare le evoluzioni e “cooperare per mettere in atto misure che aiutino a mitigare i danni e le conseguenze sulla Giordania", sottolineando che "la crisi e le sue ripercussioni sono globali e non limitate alla sola Giordania". (Lib)