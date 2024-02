Ue: Fenu (M5s), Giorgetti commissario europeo? Evidentemente ha superato test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi apprendiamo dal più diffuso quotidiano italiano che il ministro Giorgetti sarebbe proiettato verso una poltrona da commissario europeo. Il quotidiano in questione scrive testualmente che 'in attesa di fare le valigie, Giorgetti dovrebbe solo affinare il suo inglese'". Lo dichiara in una nota Emiliano Fenu, capogruppo M5s in commissione Finanze della Camera. "Di sicuro non avrà tempo di affinare le sue (non) competenze economiche, visto che in 15 mesi del suo operato, e dell'allegra compagnia del governo Meloni, l'Italia è piombata in stagnazione; la produzione industriale crolla da 10 mesi consecutivi; il Paese è stato trasformato in un discount in cui si vendono fette di patrimonio pubblico; il 'Carrello tricolore' del governo ha fatto letteralmente impennare il costo dei generi alimentari; gli investimenti fissi lordi delle imprese sono crollati del 5,8 per cento; uno straccio di politica industriale non si vede neanche col binocolo; gli investimenti sono stati spazzati via neanche fossero il diavolo; il tasso di spesa del Pnrr è così basso da far impallidire il globo terracqueo; il nuovo Patto di stabilità rifilato all'Italia da Germania e Francia minaccia di comportare tagli e nuove tasse per i cittadini da 12 miliardi l'anno", elenca Fenu. "Ovviamente noi non vogliamo credere a un ministro in fuga, che scappa dai suoi disastri economici. E forse è solo una coincidenza che un ministro così pronto a eseguire diktat esterni, per esempio la vendita di pezzi di società di Stato a qualche fondo speculativo, o la supina accettazione di un Patto di stabilità scritto altrove, si ritrovi poi nelle alte sfere di Bruxelles, di fatto dimostrando di aver superato il test. Magari sono solo indiscrezioni. Però volete mettere: potremmo avere nel ruolo di commissario europeo colui che, magari pensando alla sua nuova e fiammante poltrona Ue, con spirito sicuramente super sovranista ha scritto le ultime due leggi di Bilancio del Paese", conclude. (Com)