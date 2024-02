Usa: oggi le primarie democratiche in Carolina del Sud, sono le prime del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I democratici del Carolina del Sud sono chiamati oggi alle urne per votare alle primarie, le prime del Paese e un’elezione che il presidente Joe Biden conta di vincere con facilità. In base agli ultimi sondaggi, Biden è considerato largamente favorito contro il deputato del Minnesota Dean Phillips e la scrittrice Marianne Williamson. "Carolina del Sud, siete le prime primarie della nazione e il presidente Biden e io contiamo su di voi", ha detto ieri la vicepresidente Kamala Harris. Biden ha spinto affinché la Carolina del Sud votasse per prima, in un calendario nel quale seguono il Nevada e il Michigan, data quest’ultima che è stata posticipata al 27 febbraio rispetto al calendario originario, prima del vasto campo di votazioni statali del 5 marzo, noto come Super Tuesday. Alcuni media ricordano che nel 2020 è stata la vittoria di Biden nella Carolina del Sud alle primarie democratiche a "salvare" la sua campagna in difficoltà, convincendo i concorrenti che era nella posizione migliore per sconfiggere Donald Trump.(Was)