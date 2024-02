Business news: Cina, analisti si aspettano un rilancio dei profitti industriali dopo il calo del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I profitti industriali della Cina sono diminuiti del 2,3 per cento nel 2023, registrando il secondo calo consecutivo su base annua. Tuttavia, un miglioramento della domanda globale trainato dalla ricostituzione delle scorte da parte degli Stati Uniti potrebbe innescare una crescita compresa tra il sette e l'undici per cento nel 2024. Lo sostengono gli analisti citati dal quotidiano "South China Morning Post", edito a Hong Kong. La crescita dei profitti, registrata tra le imprese con un fatturato di almeno 2,8 milioni di dollari derivante dalla loro principale attività, è stata confermata dall'Ufficio nazionale di statistica (Nbs) durante il fine settimana. A dispetto del dato complessivo relativo al 2023, dicembre ha segnato il quinto aumento consecutivo dei profitti industriali su base annua (+6,8 per cento), nonostante il rallentamento della crescita globale, il persistente rischio di deflazione e la bolla del settore immobiliare. "Riteniamo che gli Stati Uniti ricostituiranno le scorte a metà del 2024, con vantaggi per le esportazioni cinesi", sostiene il capo analista dell'azienda di intermediazione mobiliare Cinda Securities Xie Yunliang, che stima una crescita dei profitti fino a undici punti percentuali. A infondere ottimismo circa l'andamento delle imprese industriali è anche la performance economica della Cina nel 2023, periodo in cui il Prodotto interno lordo (Pil) è cresciuto del 5,2 per cento superando l'obiettivo di "circa il cinque per cento" fissato dal governo. Ciononostante, rimane alta l'attenzione sulla forte contrazione dei consumi nel Paese asiatico. Stando al centro studi specializzato in questioni di politica finanziaria China Finance 40 Forum, Pechino dovrebbe infatti rilanciare "la grave problematica della domanda insufficiente" facendosi carico di un debito di almeno 1,5 mila miliardi di dollari nel 2024, oltre che promuovere una crescita annua del finanziamento sociale di almeno undici punti percentuali. (Cip)