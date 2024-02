Business news: Bank of China venderà obbligazioni fino a 21 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bank of China intende vendere fino a 21 miliardi di dollari di obbligazioni con capacità di assorbimento delle perdite (Tlac), allo scopo di soddisfare i requisiti patrimoniali globali e colmare un grave deficit di finanziamento prima del 2025. È quanto si apprende da un'informativa depositata alla Borsa di Shanghai. L'autorità di regolamentazione bancaria cinese ha consentito ai principali istituti di credito statali di emettere obbligazioni a partire dal 2022, con l'obiettivo di prevenire fattori d'instabilità nel sistema finanziario nazionale. Le obbligazioni in grado di assorbire le perdite, che non sono conteggiate nel capitale di una banca, possono essere cancellate o convertite in azioni ordinarie quando l'istituto entra nella fase di cessione. I finanziatori di rilevanza globale sono tenuti a detenere un importo Tlac pari ad almeno il 16 per cento delle attività ponderate per il rischio a partire dal primo gennaio 2025, e l'asticella sarà ulteriormente alzata al 18 per cento dal primo gennaio 2028. (Cip)