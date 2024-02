Business news: Vietnam, 1,5 milioni arrivi di turisti internazionali a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam ha registrato 1,5 milioni di arrivi internazionali a gennaio, il 10,3 per cento in più rispetto al mese precedente e il 73,6 per cento in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Lo ha reso noto l’Ufficio generale di statistica vietnamita. La maggior parte dei visitatori è giunta dall’Asia: più di 1,1 milioni. I rimanenti sono arrivati soprattutto dall’Europa (216 mila) e dalle Americhe (97 mila). In particolare, la Corea del Sud è al primo posto tra i Paesi di provenienza (417.576); seguono la Cina (242.181), Taiwan (84.213), Stati Uniti (75.651) e Australia (62.100). I turisti sono giunti prevalentemente in aereo (85 per cento) e in quote minori via terra (11,7 per cento) e via mare (3,2 per cento). (Fim)