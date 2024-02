Business news: Fmi, crescita Cina rallenta ma stima per il 2024 rivista al rialzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Cina dovrebbe crescere del 4,6 per cento nel 2024, dopo il 5,2 per cento del 2023, e rallentare ulteriormente al 4,1 per cento nel 2025. Lo prevede il Fondo monetario internazionale (Fmi) nell’aggiornamento al rapporto “World economic outlook”. Tuttavia, mentre la stima per il 2025 è rimasta invariata, quella per il 2024 è stata corretta al rialzo, dello 0,4 per cento, rispetto a ottobre. L’Fmi prevede un rallentamento anche per il Giappone: il Paese, dopo l’1,9 per cento del 2023, dovrebbe registrare una crescita dello 0,9 per cento nel 2024, lo 0,1 per cento in meno della stima di ottobre. Leggermente migliorata, invece, dello 0,2 per cento, la previsione per il 2025: 0,8 per cento. Per l’India, invece, si attende un incremento del prodotto interno lordo del 6,5 per cento sia nell’anno fiscale 2024 (che inizierà ad aprile), sia per il successivo, dopo il 6,7 per cento del 2023. Per entrambi gli esercizi 2024 e 2025 le stime sono state migliorate dello 0,2 per cento. (Was)