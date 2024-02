Business news: India, spesa in conto capitale ultima manovra supera 123 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra delle Finanze dell’India, Nirmala Sitharaman, ha presentato una proposta di bilancio per l’anno fiscale 2024-25, che inizierà ad aprile, comprendente una spesa di oltre 47 mila miliardi di rupie, vale a dire più di 529 miliardi di euro, quasi per un quarto destinati agli investimenti. Quella illustrata alla Camera del popolo, la camera bassa del parlamento, è l’ultima manovra della legislatura, a pochi mesi dalle elezioni politiche di primavera. Il bilancio, infatti, viene definito “ad interim”, in attesa di quello definitivo che sarà presentato a luglio. L’esponente del governo di Narendra Modi, quindi, ha parlato a lungo non solo dei prossimi obiettivi, ma del lavoro dei dieci anni passati, rivendicando grandi successi economici. Per quanto riguarda il prossimo esercizio la spesa totale prevista ammonta a 47.660 miliardi di rupie (529.353.450.740 euro), di cui 26.020 miliardi provenienti dal gettito fiscale. A questo proposito è stato ricordato il crescente contributo – con una media mensile di 1.660 miliardi di rupie – dell’imposta centrale sui beni e i servizi, la Gst, introdotta nel 2017 in sostituzione dell’Iva applicata dai singoli Stati, una delle principali riforme economiche del governo Modi. Il deficit è stimato nel 5,1 per cento del prodotto interno lordo, in linea, secondo la titolare delle Finanze, con l’obiettivo di scendere al 4,5 per cento entro il 2025-26. I prestiti dai mercati attraverso titoli a scadenza sono stimati in 14.130 miliardi di rupie lordi e 11.750 miliardi di rupie netti. (Inn)