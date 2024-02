Gaza: Borrell, chiedere pause umanitarie sia per Stati Ue il "minimo comun denominatore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta di pause umanitarie a Gaza deve essere il “minimo comun denominatore” da rintracciare nella posizione dei Paesi dell’Ue. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in una conferenza stampa al termine della riunione informale dei ministri degli Esteri dell'Ue (Gymnich). Borrell ha osservato che all’interno dell’Ue le posizioni dei vari Paesi sono a volte molto diverse sul tema e questo rende “difficile” per Bruxelles avere un peso politico di rilievo nell’arena internazionale. Nel corso della riunione odierna, ha concluso l’Alto rappresentante, “abbiamo però assistito a una convergenza”. Borrell ha poi commentato i raid compiuti dagli Usa in Medio Oriente osservando che era un fatto “atteso”. “Ogni attacco però contribuisce all’escalation, i ministri (alla riunione odierna) hanno espresso preoccupazione”, ha osservato l’Alto rappresentante.(Beb)