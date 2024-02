© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio:ROMA CAPITALE- La presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli interviene al convegno "Pace in Medio Oriente: la forza delle città", promosso dal Presidente del Consiglio comunale di Firenze e Coalizione Assisi Pace Giusta. L'evento è trasmesso in streaming sul canale Youtube "Pace in Medio Oriente, la forza delle città" e si svolge in presenza a Palazzo Vecchio a Firenze (ore 10)VARIE- Celebrazione religiosa in memoria di Modesta Valenti, donna senza fissa dimora deceduta 41 anni fa a Roma. Basilica di Santa Maria in Trastevere (ore 12) (Rer)