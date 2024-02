Imprese: Adm, Leonardo Di Stefano nel Cda di Sogei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), diretta da Roberto Alesse, ha nuovamente un rappresentante all’interno del consiglio di amministrazione della Sogei Spa. Si tratta - riferisce una nota - di Leonardo Di Stefano, direttore dell'Ufficio Affari giuridici e rapporti istituzionali dell'Agenzia. L'Assemblea degli azionisti della società ha appena deliberato la composizione del nuovo Consiglio di amministrazione che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2026. La Sogei, nell’ambito delle attività di sua competenza, offre supporto tecnologico e di sviluppo informatico innovativo per diverse Amministrazioni pubbliche e, in particolare, per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei settori dello sdoganamento, della cooperazione applicativa e della contraffazione. La nomina di Leonardo Di Stefano, dopo diversi anni di assenza di un rappresentante di Adm nel citato Consiglio di amministrazione, costituisce un importante riconoscimento per l’Agenzia quale ente strategico per la tutela degli interessi finanziari del Paese e dell'Unione europea. (Com)