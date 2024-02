Business news: Asia centrale, da Bei 1,47 miliardi per progetti di connettività sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea darà una mano a migliorare il settore dei trasporti in Asia centrale grazie al cofinanziamento della Bei e a condizioni favorevoli. Nel corso del Forum degli investitori Global Gateway Ue-Asia centrale, sono stati firmati accordi che si prevede siano in grado di mobilitare 3 miliardi di euro di finanziamenti in progetti di connettività e trasporto sostenibile in Asia centrale. La Banca europea per gli investimenti (Bei), ha firmato, attraverso il suo ramo specializzato e dedicato alle operazioni al di fuori dell'Unione europea (Eib Global), protocolli d'intesa per il cofinanziamento di progetti con la Repubblica del Kazakhstan, la Repubblica del Kirghizistan, la Repubblica dell'Uzbekistan e con la Banca di sviluppo del Kazakhstan, per un totale di 1,47 miliardi di euro. La Bei, si legge in un comunicato del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) condividerà inoltre con i partner dell'Asia centrale la sua esperienza globale di lungo periodo in questo settore. "Il sostegno della Bei ai trasporti sostenibili nella regione contribuirà a realizzare le priorità dell'Ue definite nella tabella di marcia Ue-Asia centrale e ad attuare gli obiettivi del Global gateway, che è essenziale per modernizzare le economie e le società all'interno e all'esterno dell'Unione europea", conclude la nota. (Beb)