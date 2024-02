Yemen: "Cnn", raid di Usa e Regno Unito contro 30 obiettivi Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate di Stati Uniti e Regno Unito hanno effettuato nuovi attacchi aerei contro le postazioni delle milizie sciite filo-iraniane Houthi in Yemen, utilizzando mezzi aerei e terrestri per colpire almeno 30 obiettivi in 10 strutture diverse. Lo hanno riferito funzionari statunitensi anonimi all’emittente “Cnn”, aggiungendo che durante le operazioni sono stati impiegati anche cacciabombardieri F/A-18s. Secondo le fonti, gli obiettivi colpiti includono centri di comando e controllo, un deposito di armi sotterraneo e altri armamenti utilizzati dagli Houthi per colpire le navi commerciali nel Mar Rosso. L’operazione è separata rispetto alla distruzione di sei missili anti-nave annunciata poco fa dal Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom). (Was)