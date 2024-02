Business news: Hong Kong, crescita economica al 4,3 per cento nel quarto trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica di Hong Kong si è attestata al 4,3 per cento su base annua nel quarto trimestre del 2023, sostenuta dall'aumento dei consumi e del turismo in entrata. Lo riporta la piattaforma "Channel News Asia", precisando che il dato ha tuttavia disatteso le prospettive di crescita del 4,7 per cento formulate dagli analisti. Nel primo, secondo e terzo trimestre, la regione amministrativa speciale cinese è cresciuta rispettivamente del 4,1, dell'1,5 e del 2,9 per cento. In tutto l'anno, il Prodotto interno lordo (Pil) ha registrato un incremento del 3,2 per cento. (Cip)