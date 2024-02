Roma: danneggiato il busto di Simon Bolivar, Venezuela condanna aggressione "fascista"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ignoti hanno deturpato questo pomeriggio a Roma il busto dedicato a Simon Bolivar, il padre dei movimenti di liberazione dei Paesi del Sud America. Il monumento, posto nel mezzo dell'omonimo parco del quartiere Monteascro, è stato abbattuto rompendosi in due punti. Una notizia che ha avuto ampia eco in Venezuela, il Paese che più di ogni altro celebra le memorie del "Libertador", nato a Caracas nel 1783 e il cui pensiero è considerato punto uno dei riferimenti ideologici del governo in carica. "Denuncio l'aggressione inaccettabile che orde fasciste in Italia hanno perpetrato a Montesacro, a Roma, contro Simón Bolívar, Padre e Liberatore della nostra America libera", ha scritto il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, condannando "l'aggressione compiuta da coloro che sono amici dell'estrema destra venezuelana, di color che non amano la patria". Questo, ha scritto Maduro in un messaggio sul proprio profilo X a corredo delle immagini del busto rovesciato, "è quello che vorrebbero fare al popolo venezuelano. Che sia chiaro che non lo permetteremo", ha concluso. Fonti dell'ambasciata venezuelana a Roma hanno riferito di essere andati sul luogo, accompagnati dalla polizia e da autorità del III municipio. (Rer)