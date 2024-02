Business news: cinese Hongqi ha incrementato vendite dell'82,9 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica cinese Hongqi, di proprietà del gruppo Faw, ha venduto più di 40 mila veicoli a gennaio, con un incremento dell'82,9 per cento su base annua. È quanto si apprende da una dichiarazione pubblicata dal gruppo, che lo scorso anno ha venduto 370 mila veicoli, in aumento di 29,5 punti percentuali rispetto al 2022. Del totale, più di 85 mila veicoli erano elettrici, le cui vendite sono aumentate del 135 per cento su anno. Dal 2023 al 2025, Faw prevede di lanciare 30 nuovi veicoli a nuova energia (Nev), otto dei quali a marchio Hongqi. Fondata nel 1958, Hongqi (letteralmente "bandiera rossa") è diventata un iconico produttore di berline in Cina, frequentemente utilizzate nelle parate nazionali. (Cip)