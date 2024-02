Grecia-Italia: ad Atene il concerto del maestro Lotoro in memoria delle vittime dell’Olocausto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giornata internazionale in memoria delle vittime dell’Olocausto è stata commemorata ad Atene con il concerto-conferenza, organizzato dall’Istituto italiano di cultura di Atene, del maestro Francesco Lotoro (pianoforte), accompagnato dal soprano Anna Maria Stella Pansini. L’evento è stato realizzato in collaborazione con l’Istituto di letteratura musicale concentrazionaria, la società letteraria “Parnassos”, il Consiglio centrale delle comunità ebraiche della Grecia, la Comunità ebraica di Atene e l’Unione dei laureati nelle Università Italiane. Davanti al folto pubblico riunito alla Società Letteraria “Parnassos”, il maestro Lotoro ha interpretato una selezione di brani prodotti nei campi di concentramento, spiegando la toccante storia dei loro autori, ricorrendo anche a proiezioni fotografiche dei protagonisti di questi drammatici fatti e dei loro discendenti. L’evento di è tenuto il primo febbraio presso la sede della società letteraria “Parnassos”, secondo quanto riferisce un comunicato dell'ambasciata d'Italia ad Atene. (segue) (Com)