M5s: Conte, ad Assemblea regionale oltre 1.500 persone, siamo a fianco cittadini emiliani e romagnoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’assemblea regionale del Movimento cinque stelle a Faenza "oltre millecinquecento persone, una comunità piena di energia, protagonista di una splendida giornata di confronto" per "ascoltare, dialogare: abbiamo condiviso esperienze e delineato nuovi progetti per migliorare il prezioso lavoro che già stiamo facendo in Emilia-Romagna", scrive su Facebook il presidente M5s, Giuseppe Conte. "Il dramma dell’alluvione ha inferto ferite profonde a questa gente; allo stesso tempo, però, ha fatto emergere la caparbietà e la determinazione di comunità laboriose e resilienti. Noi, dal canto nostro, abbiamo risposto presente: prima nel momento dell’emergenza, poi con donazioni, progetti e lavorando al fianco delle amministrazioni coinvolte nella ricostruzione. Lontano dai flash e dalle passerelle, lontano dalle frasi di circostanza: il Movimento cinque Stelle è al fianco dei cittadini emiliani e romagnoli", conclude l'ex premier. (Rin)