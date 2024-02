Yemen: nuovi attacchi Usa, distrutti sei missili anti-nave degli Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate statunitensi hanno annunciato nuovi attacchi aerei contro le postazioni delle milizie filo-iraniane Houthi in Yemen. Il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha scritto in una nota di avere distrutto sei missili anti-nave dei ribelli, che al momento dell’operazione erano “pronti per il lancio” verso il Mar Rosso. “Le forze statunitensi hanno localizzato i missili nelle aree sotto il controllo degli Houthi in Yemen, identificando una minaccia imminente nei confronti delle navi Usa e commerciali nella regione”, si legge nella nota. (Was)