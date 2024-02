Internet: Renzi, non vietare social a giovani, ma invitarli a vivere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella "dai 12 a 14 anni è la generazione più a rischio", ma occorre "non demonizzare i social", quanto dire ai ragazzi che "quella non è la realtà. Non vietiamo i social, ma parliamo, discutiamo". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a "Verissimo" su Canale5. Occorre "trovare un criterio di giusto equilibrio, bene i social, ma innamoratevi di una poesia, di un paesaggio", ha aggiunto. "Vivete, non state soltanto a seguire un presunto leader su Instagram", ha concluso.(Rin)