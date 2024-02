Business news: immobiliare, tribunale di Hong Kong nomina liquidatori provvisori di Evergrande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eddie Middleton e Tiffany Wong Wing-sze, amministratori delegati della società di consulenza statunitense Alvarez & Marsal, sono stati nominati come liquidatori provvisori del colosso dell'immobiliare cinese Evergrande, sopraffatto da una passività di oltre 300 miliardi di dollari. Lo riferisce il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", citando una sentenza pronunciata dalla giudice Linda Chan. Wong e Middleton assumeranno la completa gestione degli affari di Evergrande: ciò include la negoziazione della ristrutturazione del debito con i creditori e il controllo di beni, libri e registri, nel rispetto delle procedure di liquidazione vigenti nella regione a statuto speciale cinese. Ciascun creditore sarà tenuto a compilare e presentare un modulo che prova il debito detenuto nei confronti dell'azienda e ha facoltà di sollecitare i liquidatori a tenere riunioni regolari per avere aggiornamenti sull'andamento della ristrutturazione. "Evergrande punta a garantire il normale funzionamento (della società) nel rispetto della legge e della protezione dei diritti dei creditori onshore e offshore", ha dichiarato il vicepresidente esecutivo Xiao En in una nota diramata dopo il verdetto. "Continueremo a comunicare e a lavorare con i liquidatori per risolvere il debito del gruppo in conformità con le procedure pertinenti e la pratica internazionale", ha aggiunto. (Cip)