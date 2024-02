Olimpiadi 2026: Zanella (Avs), via 19.980 mq di bosco per far divertire Salvini e Zaia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’eredità della destra al governo si vede anche dal progetto di costruire una pista di bob a Cortina: la superficie di bosco che verrà distrutta, come emerge dai documenti di gara, è di 19.980 metri. Piccole pianticelle sostituiranno 500 larici secolari che verranno presi a picconate per la follia di Salvini e Zaia". È quanto afferma in una nota Luana Zanella, capogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera. "Intanto il Ciò fa sapere che il progetto della pista a Cortina non include alcun 'uso sostenibile o eredità praticabile dopo i Giochi e non fornisce un luogo che soddisfi tutti i requisiti tecnici, aumentando significativamente i costi e la complessità per il Comitato organizzatore che dovrà colmare le lacune'", conclude.(Com)