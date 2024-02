Venezuela: Norvegia, "fondamentale" applicare Accordo di Barbados per elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno di Norvegia, mediatore del dialogo tra governo e opposizioni del Venezuela, ribadisce che è "fondamentale" mettere in pratica l'accordo che le parti hanno raggiunto a ottobre scorso a Barbados per celebrare le elezioni presidenziali su regole condivise. "È fondamentale che si applichi l'Accordo parziale sulla promozione dei diritti politici e delle garanzie elettorali per tutti" e "tutto quanto convenuto durante il processo negoziale", sottolinea la Norvegia con una nota in cui ribadisce l'impegno ad accompagnare il dialogo avviato con un memorandum di intesa ad agosto 2021, a Città del Messico. "Rimarchiamo l'importanza di cercare soluzione costruttive alle questioni in sospeso e di dare risposte che salvaguardino il benessere del popolo venezuelano", conclude la nota diramata dal ministero degli Esteri. Il comunicato segue le polemiche aperte dentro e fuori il Venezuela con la decisione della Corte suprema del Venezuela (Tribunal supremo de justicia, Tsj) di escludere la leader oppositrice, Maria Corina Machado, dalle presidenziali. Un verdetto, si denuncia, che rompe gli Accordi di Barbados, nella parte in cui garantivano l'accesso di tutti a una candidatura presidenziale.(Res)