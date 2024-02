Gaza: Schillaci, altri bambini in arrivo in Italia, prosegue impegno governo per assistenza sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue l'operazione umanitaria dell'Italia per l'accoglienza e la cura dei bambini provenienti da Gaza. Dopo l'assistenza sanitaria prestata ai bambini feriti arrivati in Italia il 29 gennaio, lunedì un altro gruppo di profughi trasportati dalla nave Vulcano sbarcherà a La Spezia e i piccoli feriti saranno trasferiti al Rizzoli di Bologna, al Buzzi di Milano, al Gaslini di Genova, al Meyer di Firenze e al Pini di Milano dove riceveranno tutte le cure necessarie e dove è garantito anche il supporto di mediazione culturale in collaborazione con Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà". Lo afferma in una nota il ministro della Salute, Orazio Schillaci. "Il ministero della Salute si è attivato da subito per l'avvio di questa missione umanitaria e per assicurare la predisposizione della migliore assistenza da parte delle strutture individuate per l'accoglienza dei piccoli pazienti. Ringrazio ancora una volta le strutture, i medici e i professionisti sanitari che si stanno occupando dei bambini, e degli altri che arriveranno nei prossimi giorni, ai quali continueremo ad assicurare tutto il nostro sostegno", conclude Schillaci.(Com)