Roma: Celli, bene volontà governo avviare iter riforma status Capitale

- L'Assemblea capitolina è pronta "a fare la sua parte e a sostenere il percorso per la riforma dell'ordinamento di Roma Capitale". Lo dichiara in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, in riferimento all'approfondimento sul tema del quotidiano "Il Messaggero". "Registriamo con attenzione e responsabilità la volontà del governo e di Giorgia Meloni di procedere con la proposta per dare più poteri e risorse a Roma Capitale, trasformandola in un ente simile a una Regione - aggiunge Celli -. E' quello che chiediamo, è una battaglia di sempre del Partito Democratico e che personalmente auspico. Lo abbiamo ribadito anche nel corso della seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina che ho voluto convocare lo scorso 18 gennaio". (segue) (Com)