Industria: Meloni, scommessa è Catania polo europeo di pannelli fotovoltaici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scommessa è far diventare Catania uno dei poli industriali più importanti d’Europa di pannelli fotovoltaici. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo allo stabilimento 3Sun Gigafactory di Catania. “Parliamo di un forte settore in espansione economica. L’Italia ha deciso di credere in questa scommessa, il governo intende fare la sua parte. Dobbiamo e vogliamo essere competitivi in questo settore”, ha aggiunto. (Rin)