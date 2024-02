Medio Oriente: Papa, odio verso ebrei è "peccato contro Dio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le manifestazioni di odio verso gli ebrei e l’ebraismo rappresentano un "peccato contro Dio. Insieme a voi, noi cattolici siamo molto preoccupati per il terribile aumento degli attacchi contro gli ebrei in tutto il mondo. Avevamo sperato che 'mai più' fosse un ritornello ascoltato dalle nuove generazioni, eppure ora vediamo che il percorso da fare richiede una collaborazione sempre più stretta per sradicare questi fenomeni". E' quanto si legge in una lettera inviata da papa Francesco a Karma Ben Johanan, teologa del dialogo ebraico-cristiano, che fu tra le promotrici nelle settimane passate di un appello al Pontefice, sottoscritto da circa 400 tra rabbini e studiosi, per il consolidamento dell’amicizia ebraico-cristiana dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre. "Cari fratelli e sorelle, stiamo vivendo un momento di travaglio doloroso. Guerre e divisioni stanno aumentando in tutto il mondo. Siamo davvero, come ho detto tempo addietro, in una sorta di 'guerra mondiale a pezzi', con gravi conseguenze per la vita di molte popolazioni - scrive il pontefice -. Anche la Terra Santa, purtroppo, non è stata risparmiata da questo dolore, e dal 7 ottobre è precipitata in una spirale di violenza senza precedenti. Il mio cuore è lacerato alla vista di quanto accade in Terra Santa, dalla potenza di tante divisioni e di tanto odio". (segue) (Res)