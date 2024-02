Agricoltura: De Carlo (Fd’I), solo con governo Meloni attenzione al settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono felice che finalmente anche altre realtà politiche si stiano rendendo conto dei problemi che da anni stanno colpendo il mondo dell'agricoltura. “Mi disturba invece molto chi strumentalizza le proteste di oggi addebitando la responsabilità di questo scenario all'attuale governo: veniamo da anni di governi di sinistra, di pseudo sinistra, di grandissime coalizioni, giallorossi e gialloverdi, ma è solo con il governo Meloni e con Fratelli d'Italia al ministero dell'Agricoltura che c'è stata una vera attenzione al comparto”. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, presidente della commissione Senato - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, sulle polemiche politiche legate alle proteste degli agricoltori anche in Italia. “Lo dimostrano i dati forniti dal ministro Lollobrigida nel corso del question time di ieri, ma anche i tanti provvedimenti approvati dal Parlamento o l'incremento dei fondi Pnrr destinati all'agricoltura. È giusto ascoltare le proteste, e lo abbiamo fatto anche pochi giorni fa a Fieragricola di Verona con il ministro, ma non vanno dimenticate le responsabilità, la sottomissione ai voleri europei e i silenzi che hanno contraddistinto i governi precedenti", aggiunge. (Rin)