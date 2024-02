Carceri: Bonetti (Az-Per), ora norme per tutela interesse bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il carcere non è un luogo per bambini. Nessun bambino dovrebbe vederlo, mai. Non possiamo tollerare che nel nostro Paese avvengano atti di una tale gravità lesivi del benessere dei più piccoli", afferma Elena Bonetti, vicepresidente del gruppo Azione-Per-Renew Europe a Montecitorio. "Nella scorsa legislatura il Parlamento e il governo avevano lavorato per una legge affinché nessun bambino debba vivere in carcere. La legge era stata approvata alla Camera. Purtroppo questa maggioranza e questo governo hanno invece introdotto una legge che rende ancora più facile mettere in carcere madri con i loro figli. Oggi fortunatamente la giovane mamma e il suo bambino di un mese che si trovavano nel carcere di Torino sono stati trasferiti all'istituto di custodia dedicato proprio alle donne detenute con figli. Non possiamo però tacere - conclude -: il governo Meloni cambi la sua posizione, modifichi la legge che ha introdotto e promuova invece norme che tutelino il primario interesse dei bambini. Quella che mette in carcere madri con i loro figli non è una giustizia giusta". (Rin)