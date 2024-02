Azione: Lombardo-Soverini, in E-R nessun esodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del commissariamento cittadino dei vertici di Azione dell'Emilia Romagna "è giustificata da valutazioni oggettive (contrazione del numero di iscritti in città sotto la soglia minima per poter svolgere un congresso cittadino, a fronte invece di un aumento degli iscritti nella stessa provincia) e da valutazioni politiche di contrarietà alla linea politica del provinciale e nazionale, di fatto confermate dalle dichiarazioni dell'ex segretario Andrea Forlani nella conferenza stampa di oggi", chiariscono in una nota Marco Lombardo (segretario regionale di Azione Emilia-Romagna) e Serse Soverini (segretario provinciale e commissario cittadino di Azione a Bologna). "Si vorrebbe immaginare un esodo laddove invece si registrata l'uscita di una decina di iscritti: cosa del tutto fisiologica. A Bologna era diventato necessario cambiare rotta e aprire il partito a una classe dirigente motivata e competente per renderlo più attrattivo per nuovi iscritti", concludono.(Com)