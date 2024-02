Grecia-Italia: ad Atene il concerto del maestro Lotoro in memoria delle vittime dell’Olocausto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Lotoro, pianista, compositore e direttore d’orchestra, è impegnato da oltre 30 anni nel recupero, studio, revisione, archiviazione, esecuzione, registrazione e promozione di migliaia di opere di musica concentrazionaria. Ha recuperato oltre ottomila partiture, spesso prodotte in una condizione di privazione dei più elementari diritti umani, nei campi di concentramento, sterminio e prigionia di tutto il mondo tra il 1933 al 1953, raccogliendo un patrimonio di circa 2.500 documenti di produzione musicale (microfilm, diari, quaderni musicali, registrazioni fonografiche, interviste con musicisti sopravvissuti). Un archivio unico al mondo creato viaggiando e incontrando ovunque autori e custodi di queste preziose testimonianze d'arte intrise di umanità. Queste le parole di Francesco Lotoro: “Autentico patrimonio dell'umanità, la musica concentrazionaria è una delle eredità più significative della Storia universale ricevuta dal fenomeno delle deportazioni: segno tangibile del fatto che dove non c'è libertà ma c'è carta e strumenti musicali, carta e strumenti musicali diventano la libertà. Sfortunatamente, non siamo stati in grado di salvare la vita di uomini e donne, ma abbiamo salvato la loro musica e questo è lo stesso che aver salvato le loro vite in un senso metastorico e metafisico. Quello che dobbiamo fare ora è restituire all'umanità questo patrimonio codificato su ogni tipo di supporto materiale, come quaderni, carta igienica, telegrammi, cartoline, sacchi di iuta, o anche tramandato attraverso la memoria, affinché possa riguadagnare il posto che merita nella storia della musica”. (Com)