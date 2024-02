Energia: Meloni, Italia può essere hub approvvigionamento europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia può puntare a essere l’hub di approvvigionamento energetico del resto d’Europa. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo allo stabilimento 3Sun Gigafactory di Catania. “Non ha senso che, mentre ci liberiamo dalla dipendenza energetica dalla Russia, ci consegniamo ad altre dipendenze energetiche che non possiamo controllare. Dobbiamo essere in grado di produrre la tecnologia fondamentale per le nostre scelte strategiche”, ha aggiunto. (Rin)