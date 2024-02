Sud: Meloni, più forte con Zes, accordo di sviluppo e coesione nei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Zona economica speciale rafforza il Mezzogiorno. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo allo stabilimento 3Sun Gigafactory di Catania. “Io non voglio un Sud che viva di sussidi. Voglio un Sud dove ci siano gli strumenti per competere ad armi pari”, ha sottolineato Meloni, che ha aggiunto: “Nei prossimi giorni presenteremo un accordo di sviluppo e coesione tra i più rilevanti in Italia”. (Rin)