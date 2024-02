Thailandia-Sri Lanka: firmati accordo di libero scambio e intesa sui servizi aerei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi della Thailandia e dello Sri Lanka hanno firmato un accordo di libero scambio, nell’auspicio di migliorare le opportunità di investimento fra i due Paesi e di sottrarre Colombo alla peggiore crisi finanziaria affrontata negli ultimi anni. "Questa mossa mira a migliorare le opportunità di mercato, con negoziati che coprono vari aspetti come il commercio di merci, gli investimenti, le procedure doganali e i diritti di proprietà intellettuale", si legge in una dichiarazione pubblicata oggi dall’ufficio presidenziale dello Sri Lanka. La nazione insulare ha rafforzato gli sforzi per concludere accordi commerciali che le consentano di promuovere la crescita economica e aiutare la sua economia in difficoltà: secondo i dati della Banca mondiale, questa ha subito una contrazione del 3,8 per cento lo scorso anno dopo che una grave crisi valutaria l’ha fatta piombare in una crisi finanziaria più ampia. (segue) (Inn)