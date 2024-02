Thailandia-Sri Lanka: firmati accordo di libero scambio e intesa sui servizi aerei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione guidata dal primo ministro thailandese Srettha Thavisin è arrivata oggi a Colombo per firmare l'accordo di libero scambio ed altre intese. Domani Srettha parteciperà anche alle celebrazioni per il 76esimo anniversario di indipendenza dello Sri Lanka. L'intesa "offrirà enormi opportunità commerciali per entrambe le parti. Incoraggiamo i nostri settori privati a esplorare le potenzialità del commercio e degli investimenti bilaterali”, ha dichiarato Srettha in un briefing congiunto ai media dopo la firma dell’accordo. I due Paesi hanno inoltre firmato un nuovo accordo sui servizi aerei. Secondo i dati della Banca centrale di Colombo, nel 2021 il commercio bilaterale tra Sri Lanka e Thailandia valeva circa 460 milioni di dollari. (Inn)