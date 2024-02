Governo: Sgarbi, da "Report" e "Il Fatto" mistificazioni e diffamazione sistematica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano le mistificazioni e le manipolazioni di “Report” e “Il Fatto”. Lo scrive su Facebook il dimissionario sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi. “Dietro la sistematica campagna di diffamazione non c’è alcuna ‘inchiesta giornalistica’, ma l’uso criminale delle accuse di un pregiudicato, Dario di Caterino. Il quale, come ‘vendetta’ per essere stato allontanato, ha scritto una lettera di menzogne e diffamazioni, che il giornale e la trasmissione televisiva hanno rilanciato senza preoccuparsi di verificare se le cose scritte fossero vere. E’ Dario Di Caterino l’autore della lettera anonima. Pensava di non essere scoperto, ma dopo le prime verifiche (cui sono seguite le denunce) è stato presto individuato; solo allora, pensando forse di attenuare la sua posizione davanti all’autorità giudiziaria, ha dichiarato a ‘Il Fatto’ di esserne l’autore, fingendosi (lui pregiudicato con diverse denunce alle spalle) quello che non era. Di Caterino non è mai stato il mio ‘social media manager’; ha collaborato per pochi mesi nella gestione dei miei profili social per le riprese e mil montaggio dei video. Non poteva fare altro, del resto, avendo anche seri problemi con la lingua italiana. Mi era stato segnalato durante la campagna elettorale delle elezioni politiche per realizzare dei video di propaganda elettorale. Il suo compito dove essere questo e solo questo: realizzare dei video sulle mie attività", sottolinea. (segue) (Rin)