Mar Rosso: gli Usa hanno abbattuto 12 droni degli Houthi

- Le forze statunitensi hanno colpito 12 droni sul Golfo di Aden, sul Mar Rosso e in aree controllate dai ribelli yemeniti filo-iraniani Houthi. Lo riferisce una nota del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) su X oggi. "Il 2 febbraio, intorno alle 10:30 (ora di Sanaa), la Uss Carney ha ingaggiato e abbattuto un veicolo aereo senza pilota sul Golfo di Aden. Non sono stati segnalati feriti o danni", fa sapere Centcom. Sempre ieri - nella stessa giornata in cui gli Usa hanno colpito postazioni delle milizie filo-iraniane in Siria e Iraq - "intorno alle 16:40 (ora di Sanaa), le forze del Centcom hanno condotto attacchi contro quattro droni Houthi pronti al lancio. Le forze statunitensi hanno identificato i droni nelle aree dello Yemen controllate dagli Houthi e hanno stabilito che rappresentavano una minaccia imminente per le navi mercantili e le navi della Marina statunitense nella regione. Le forze statunitensi successivamente hanno colpito e distrutto i droni per legittima difesa". Infine, "alle 21:20 (ora di Sanaa), la Uss Laboon e gli F/A-18 hanno abbattuto sette droni sul Mar Rosso. Non sono stati segnalati feriti o danni". Queste operazioni "proteggeranno la libertà di navigazione e renderanno le acque internazionali più sicure per le navi della Marina Usa e per le navi mercantili". (Res)