Firenze: 22enne in stato di fermo per molotov contro consolato Usa (2)

- Il 22enne indagato per i fatti del primo febbraio avvenuti a Firenze, è accusato di attentato per finalità terroristica, spiega la procura, "palesata dall'impiego di ordigni esplosivi e da plurime rivendicazioni a organi di informazione, nelle quali veniva manifestato il proposito di numerosi attentati per dissuadere lo Stato Italiano dal fornire appoggio allo stato di Israele". Il giovane, secondo le indagini sin qui condotte, "lanciava dispositivi esplosivi, consistenti in bottiglie Molotov, dall'incrocio tra via Palestro e Corso Italia, all'indirizzo del consolato americano, ubicato in via Amerigo Vespucci, in Firenze, così ponendo in essere atti diretti a danneggiare la struttura del consolato e le pertinenze dello stesso .Con l'aggravante - prosegue la procura - di aver commesso il fatto in circostanze di tempo (notte) idonee a impedire la pubblica e privata difesa, esponendo a pericolo la pubblica incolumità, in ragione dell'area di consumazione del fatto, sulla pubblica via, ad alta intensità abitativa, con compresenza nella zona di autovetture che laddove attinte dalle bottiglie Molotov avrebbero potuto determinare un effetto di potenziamento esponenziale delle fiamme". Il giovane sottoposto al fermo "è altresì indagato del reato di cui 4 L. 895/67 (come sostituito dall'art. 12 Legge 14 ottobre 1974, n. 497), e 61 n. 2 e 5 c.p., poiché, al fine di eseguire l'attentato di cui al capo che precede, portava in luogo pubblico due dispositivi esplosivi, consistiti in due bottiglie Molotov - da considerarsi comprese tra i 'congegni micidiali' e pertanto equiparate, agli effetti della legge penale, alle armi da guerra - per lanciarle contro il perimetro della sede del consolato americano. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in circostanze di tempo (notte) idonee a impedire la pubblica e privata difesa". (Com)