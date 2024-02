Lazio: 300 trattori e un migliaio di manifestanti bloccano casello Orte su A1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa trecento trattori e un migliaio di persone, tra agricoltori e allevatori, stanno bloccando il traffico davanti al casello autostradale di Orte dell'autostrada A1. I mezzi, a quanto si apprende dai manifestanti sul posto, sono arrivati intorno alle 14:30 e alcuni provengono anche dall'Umbria, oltre che dalla zone del Lazio in protesta, il viterbese, il reatino e il frusinate. Il blocco sta procedendo a singhozzo, poiché la polizia è intervenuta più volte a smobilitare il presidio. La protesta paralizza il passaggio al casello ma, sempre a quanto si apprende dalle stesse fonti, nessun trattore avrebbe invaso la carreggiata autostradale. I manifestanti, che per la prossima settimana hanno annunciato di voler varcare i confini del raccordo anulare per raggiungere la Capitale, chiedono un incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (segue) (Rer)