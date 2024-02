Migranti: Serracchiani (Pd), Cpr di Gradisca è in condizioni limite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il contributo di Nova, grazie al suo sguardo attento sulla realtà internazionale, è certamente prezioso" Debora Serracchiani

Presidente del Gruppo del Partito democratico alla Camera

23 luglio 2021

- "La recente recrudescenza di tensione culminata con uno straniero ferito gravemente è l'ennesimo segnale d'allarme sulle condizioni-limite del Cpr di Gradisca d'Isonzo, un centro ormai permanentemente sovraffollato con centinaia di presenze a fronte di una capienza di 250. Solleciterò ancora una volta con un'interrogazione parlamentare il ministro dell'Interno e il ministro della Giustizia per avere aggiornamenti sui fatti anche violenti che si verificano all'interno della struttura e sugli interventi intesi a ridurre sovraffollamento e tensione interna. Rinnoverò la richiesta che Gradisca sia finalmente sollevata dal peso di questo Cpr inserito come un corpo estraneo nel tessuto cittadino". Lo afferma in una nota Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd, dopo che un uomo, precipitato dal tetto del Cpr di Gradisca (Gorizia) durante una protesta con altri ospiti della struttura, è rimasto gravemente ferito. "Dal governo continua un atteggiamento di totale disinteresse per una struttura del tutto inadeguata - prosegue - per le sofferenze del territorio, per le condizioni lavorative del personale ivi impiegato, per lo stato di applicazione delle garanzie e dei diritti". (segue) (Com)