Milano: da domani Bit24 all’Allianz MiCo, appuntamento internazionale di riferimento per turismo

- Apre domani, 4 febbraio, BIT 24, che, fino a martedì 6 febbraio, accoglie all’Allianz MiCo di Milano i viaggiatori e gli operatori della Travel Industry di tutto il mondo, per accendere i riflettori sulle novità del settore a livello globale ed offrire una piattaforma unica di promozione del prodotto turistico internazionale. Bit Milano conferma e amplia la sua vocazione internazionale ospitando, durante l’inaugurazione con il Ministro del Turismo italiano Daniela Santanché, i Ministri e i Vice Ministri del Turismo di Paesi come la Repubblica del Gambia, S.E. Hamat Nk Bah, la Repubblica di Cuba, Maria De Carmen Orellana, la Repubblica dell'Uruguay, Remo Monzeglio. Assieme a loro, gli Ambasciatori di Egitto, Cuba, Malesia e oltre 35 Consoli Generali dai Paesi di tutto il mondo, affiancati dalle Istituzioni italiane, Regionali e locali. A seguire il Ministro Santanchè effettuerà un giro d’onore della manifestazione e, in particolare, alle ore 12:30, inaugurerà lo stand ENIT(Pad 3, stand B113 C118) alla presenza dell’Amministratore Delegato dell’Ente Nazionale Italiano del Turismo, Ivana Jelinic. Parteciperà poi alle h. 14:30, all’inaugurazione del Villaggio Thermalia (Pad 4) e, alle ore 15:30, alla Cerimonia nazionale di assegnazione Bandiere Arancioni Touring per il triennio 24/26 (Sala Amber); alle h. 16:30 interverrà al lancio dell’Iniziativa ““Scopri l'Italia che non Sapevi – Viaggio Italiano" piano di promozione turistica congiunto delle regioni italiane, del Ministero del Turismo, Commissione Politiche per il Turismo ed ENIT, presso lo stand della Regione Umbria (Pad. 3 - Stand C157 C161 D158 D160), modera Simona Tedesco, Direttore di Dove (RCS) ed interviene Donatella Tesei, Presidente Regione Umbria, con altre figure istituzionali(Com)