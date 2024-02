Senegal: rinvio elezioni, presidente Sall evoca situazione "grave e confusa", non mi ricandiderò

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un discorso alla Nazione trasmesso oggi in diretta televisiva, il presidente del Senegal Macky Sall ha evocato una “situazione grave e confusa” che impedisce al Paese di andare regolarmente alle urne come previsto e ha ribadito che non si ricandiderà. “Il nostro Paese vive da qualche giorno un dissenso fra l’Assemblea nazionale ed il Consiglio costituzionale per un presunto caso di corruzione che coinvolgerebbe dei giudici”, ha spiegato Sall, aggiungendo a questo il caso di un candidato alle presidenziali titolare anche della nazionalità francese, elemento contrario alla Costituzione per proporsi alla massima carica. “Tutto questo nuocerebbe alla credibilità dello scrutinio, che già porta lo stigma delle violenze del marzo 2021 e giugno 2023: il nostro Paese non può permettersi una nuova crisi”, ha dichiarato Sall, ribadendo al contempo “l’impegno solenne a non presentarmi alle elezioni”. “Aprirò un dialogo nazionale per (tenere) elezioni aperte e trasparenti in un Senegal pacificato”, ha concluso il presidente, annunciando di aver abrogato oggi per decreto la convocazione del corpo elettorale prevista per il 25 febbraio. Sul caso di presunta corruzione dei giudici del Consiglio costituzionale, Sall ha annunciato l’istituzione di una commissione d’inchiesta parlamentare “affinché tutta la luce sia fatta”, commissione che avrà il compito di “accertare il regolare processo di verifica delle candidature (alla presidenza) e altri fatti connessi all’elezione”. Sall ha ribadito di agire così come “garante delle istituzioni e rispettoso della separazione dei poteri”. (Res)