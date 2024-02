Sport: Lollobrigida, rugby racchiude valori, formazione e corretta alimentazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rugby racchiude allegria, formazione ed educazione, legate a una corretta alimentazione. Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in occasione della partita del Sei Nazioni Italia-Inghilterra. “Un atleta forma il suo corpo attraverso lo sport ma, soprattutto, anche grazie a una buona alimentazione che è imprescindibile. Il rugby è un'attività che noi valorizziamo ed amiamo, anche collaborando in progetti come quello della promozione della frutta in guscio, al centro della campagna Masaf-Ismea che coinvolge anche la Fir”, ha aggiunto. (Rin)