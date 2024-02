FI: Gasparri, siamo uniti per riforma di istituzioni e giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un compendio prezioso non solo per trovare notizie ma un riferimento con cui condividere suggestioni afferenti alla dimensione internazionale e locale" Stefania Craxi

Vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Senato

18 ottobre 2021

- Il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, parlando al convegno di 'Forza Italia: la casa dei riformisti', organizzato da Stefania Craxi a Milano al quale hanno partecipato molti esponenti di un'area laica-socialista di Forza Italia, ha colto l'occasione per fare alcune riflessioni sul percorso di Forza Italia e del centrodestra. "Cara Stefania, veniamo da percorsi diversi ma siamo uniti per coniugare economia libera ed equità sociale, economia sociale di mercato, premiare i meriti e sostenere i bisogni", ha detto Gasparri. "Siamo uniti per la riforma delle istituzioni e per una democrazia decidente la speranza presidenzialista, cara alla destra, in sintonia con il traguardo ipotizzato anche dalla grande riforma di Craxi. Berlusconi ha poi introdotto di fatto l'elezione diretta del premier sul campo. Mentre i professori rallentano e seminano dubbi anche oggi, la politica invece deve decidere per avvicinare la Costituzione formale a quella materiale". (segue) (Rin)