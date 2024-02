FI: Gasparri, siamo uniti per riforma di istituzioni e giustizia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Craxi ruppe la logica della 'conventio ad excludendum' contro la destra, imposta per decenni anche con la violenza dal partito comunista. Berlusconi portò questa sfida oltre, fondando un'alleanza vincente e alternativa ad una sinistra intollerante e arrogante, da Occhetto di ieri a Schlein ed i grillini di oggi. Ci unisce quindi il superamento dei fondamentalismi e degli estremismi, a destra e a sinistra, per una democrazia matura dell'alternanza, per arrivare poi con Berlusconi al bipolarismo inclusivo di chiunque sia dentro il perimetro democratico, fondamentale il percorso da Bad Godesberg al riformismo craxiano e fino a Fiuggi per chi veniva da altre storie", ha concluso. (Rin)