Cile: incendi, bilancio sale ad almeno 19 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- E’ salito ad almeno 19 morti il bilancio delle vittime degli incendi boschivi che hanno colpito le regioni centrali e costiere del Cile. Lo ha dichiarato ai giornalisti la ministra dell'Interno, Carolina Toha. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza per contrastare gli incendi boschivi che si stanno propagando. "Tutte le forze sono impegnate nella lotta contro gli incendi boschivi", ha scritto su X il presidente Gabriel Boric annunciando il provvedimento. Da venerdì gli incendi hanno devastato migliaia di ettari di foresta, avvolgendo le città costiere in una fitta nebbia di fumo grigio e costringendo le persone ad abbandonare le proprie case nelle regioni centrali di Vina del Mar e Valparaiso. Secondo il direttore dell’ente nazionale forestale Valparaiso, i venti soffiano con forza compresa fra i 40 ed i 50 chilometri all’ora, trasportando foglie, rami o pezzi di legno accesi, e contribuendo così a far propagare l’incendio. Le fiamme sono inizialmente scoppiate in seguito ad un’ondata di caldo estivo e per la grave siccità che ha colpito la parte meridionale del Sudamerica dopo il passaggio del fenomeno tropicale di El Nino, a sua volta generato da un eccessivo surriscaldamento del pianeta. Nelle città di Estrella e Navidad, a sud-ovest della capitale, gli incendi hanno bruciato quasi 30 case e costretto all'evacuazione vicino alla località di Pichilemu, conosciuta dagli amanti di surf.(Abu)