Difesa: Cavo Dragone, ottima idea quella dell'ammiraglio Carlone

- La sicurezza delle rotte commerciali e delle vie di comunicazione sono essenziali per un Paese come l'Italia, i cui traffici commerciali viaggiano in larga misura via mare. L'iniziativa dell'ammiraglio Nicola Carlone e della Guardia costiera - Capitaneria di porto, che intendono organizzare un G7 sulla sicurezza dei traffici navali nel Mar Rosso, Mar Nero e davanti alla costa di Israele, "é quindi un'idea eccellente e tempestiva. Sarò ben lieto di mettere a Disposizione le competenze e le conoscenze della Marina militare, unica deputata alla sicurezza del dominio marittimo, che lo fa da sempre con professionalità ed efficacia. Sono certo che la presenza e l'esperienza maturata dai nostri marinai nelle operazioni in corso farà la differenza in un evento rilevante come un G7 sulla sicurezza di mari così rilevanti per l'Europa e per l'Italia". Così l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo di Stato maggiore della Difesa, in una nota stampa. (Res)